Kaymakam Solak, Yol ve Asfalt Çalışmalarını İnceledi

23 Kasım 2018 Cuma 12:31



23 Kasım 2018 Cuma 12:31

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Asım Solak, kent genelinde yürütülen yol çalışmalarını inceledi.Başkale Belediyesince kentin bazı mahallelerinde yürütülen yol bakım, onarım ile sathi kaplama ve sıcak asfalt çalışması tamamlandı.Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Asım Solak da çalışmaları inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.Solak, yaptığı açıklamada, ilçe halkının hizmetlerin en güzeline layık olduğunu belirterek, "Belediye olarak ilçemizin yollarının daha modern ve güzel olması için çalışmalarımıza hız verdik. Bunun neticesinde yollarımız asfalta kavuştu." dedi.