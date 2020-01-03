Haberler » Güncel » Kaymakam Soley ve Başkan İnal'dan miniklere anlamlı hediye - Haber

Kaymakam Soley ve Başkan İnal'dan miniklere anlamlı hediye

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ve Belediye Başkanı Zeki İnal, Atatürk İlkokulu öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırmak için kitap hediye etti.

03.01.2020 09:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:25 Kaymakam Soley ve Başkan İnal'dan miniklere anlamlı hediye
Kaymakamı Ahmet Soley ve Belediye Başkanı Zeki İnal, Atatürk İlkokulu öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırmak için kitap hediye etti.

Karacasu Belediyesi tarafından temin edilen boyama ve hikaye kitapları Atatürk İlkokulu öğrencilerine dağıtıldı. Anaokulu ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere kitapları Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ve Belediye Başkanı Zeki İnal birlikte dağıttı. Eğitime olan desteklerinin süreceğini kaydeden Belediye Başkanı Zeki İnal, "Karacasu'da okuyan bir nesil oluşturmak istiyoruz. Bu nedenle de böyle bir projeyi hayata geçirdik. Ağaç yaşken eğilir sözünden yola çıkarak çocuklarımıza küçük yaştan itibaren okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Hediye kitapların tüm ilçe genelindeki anaokul ve ilkokul öğrencilerine dağıtılacağını kaydeden İnal, "Tüm ilçemizdeki anaokul ve ilkokul düzeyindeki öğrencilerimize hediye kitaplarımız belediye personelimiz tarafından dağıtılıyor. İlçemizin ismini her alanda duyurmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Hediye kitap dağıtımında İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş, Okul Müdürü Özkan Topan ve okul öğretmenleri ile birlikte sınıfları gezen Kaymakam Soley ve Başkan İnal, bol bol kitap okumaları konusunda çocuklara tavsiyelerde bulundu. - AYDIN

Ahmet Soley, Zeki İnal, Karacasu, Soley, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:24   İstanbul '10 yılda bir salgın bekleniyor? - Haber
10:24   Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Haber
10:24   Uçağın motoruna bozuk para atan adam 17 bin dolar tazminat ödeyecek - Haber
10:23   İranlı general Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı el-Mühendis öldürüldü (3) - Haber
10:23   Adana'da 1,3 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
22:42   Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı - Haber
3.01.2020 10:26:34