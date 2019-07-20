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Kaymakam Soley yaşlı kadına ışık oldu

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, 73 yaşındaki Fatma Karakaya'nın görmeyen gözünü ameliyat ettirerek yaşlı kadına ışık oldu.

20.07.2019 15:43 Kaymakam Soley yaşlı kadına ışık oldu
Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, 73 yaşındaki Fatma Karakaya'nın görmeyen gözünü ameliyat ettirerek yaşlı kadına ışık oldu. Ameliyat sonrası Karakaya'yı evinde ziyaret eden Kaymakam Soley geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aydın'ın Karacasu ilçesi Bereketli Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi 73 yaşındaki Fatma Karaya yıllar önce sol gözünü kaybetti. Katarakttan dolayı da sağ gözü kapanma noktasına gelen Karakaya'nın yardımına Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley koştu. Karakaya'yı Aydın Özel Göz Hastanesi'nde ameliyat ettiren Soley, yaşlı kadının tekrar görmesini sağladı. Soley, ameliyat sonrası Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Geçmez ile Fatma Karakaya'yı evinde ziyaret etti.

Kaymakam Soley ve ameliyatında tüm emeği geçenlere teşekkür eden Fatma Karakaya, "Kaymakamız mahallemize yaptığı bir ziyarette gözlerimin durumunu öğrendi ve hemen ameliyat edilmem için talimat verdi. Benimle çok güzel ilgilendiler ve dünyaya yeniden gelmiş gibi oldum. Diğer rahatsızlıklarım için de tedavi olmamı sağlıyor. Hakkını ödeyemem çok emeği geçti. Allah bin kere razı olsun" dedi. - AYDIN
Kaynak: İHA
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