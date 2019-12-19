Haberler » Güncel » Kaymakam Solmaz'dan şehit yakınları ve gazilere ziyaret - Haber

Kaymakam Solmaz'dan şehit yakınları ve gazilere ziyaret

Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, şehit yakınları ve gazileri evlerinde ziyaret etti.

19.12.2019 13:27 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:32 Kaymakam Solmaz'dan şehit yakınları ve gazilere ziyaret
Şırnak'ın İlçe Kaymakamı Ahmet , şehit yakınları ve gazileri evlerinde ziyaret etti.

Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, hafta sonraları ve mesai saatleri sonrasında şehit yakınları ile gazilerin evlerini ziyaret ediyor. Her hafta sonu bir köy ziyareti gerçekleştiren Kaymakam Solmaz, çalışmaları ve ev ziyaretleriyle takdirleri topluyor. Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan köyleri ziyaret ederek vatandaşın evine konuk olan Kaymakam Solmaz, şehit yakınları ve gazileri de evlerinde ziyaret ediyor.

Kaymakam Solmaz, ilçedeki tüm köylere ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi. Kaymakam Solmaz, "Kaymakamlığımızda mesai saatleri içerisinde sürekli vatandaşımızın hizmetinde çalışıyoruz ama uzak köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın çoğu ilçeye gelemediğinden dolayı biz kapılarına gidiyoruz. Sorun sıkıntılarını dinliyoruz. Bugün Şenoba beldesinde emekli gazi güvenlik korucumuz Ali Bulut'u ve beldemizi ziyaret ettik. Bu vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizin aileleri emanetimiz gazilerimiz ise baş tacımızdır. Her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ŞIRNAK

Uludere, Solmaz, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:48   Nakliye dolandırıcılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Haber
14:48   Çatak'ta kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi - Haber
14:48   Nizip Belediye Başkanı Sarı TOKİ projesini anlattı - Haber
14:48   Kurtalan'da proje hazırlama eğitimi - Haber
14:47   TÇMB Antalya'da beton yol ve uygulamalarını anlattı - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
12:46   Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Haber
12:36   İBB Başkanı İmamoğlu, Büyükada'daki at vebası salgınıyla ilgili harekete geçti - Haber
19.12.2019 14:55:32