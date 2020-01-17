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Kaymakam Sözer'e sportif lisans

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 4 spor branşında lisanslandırıldı.

17.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:39Kaymakam Sözer'e sportif lisans
Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürlüğü tarafından 4 spor branşında lisanslandırıldı.

Kaymakam Oktay Sözer'i makamında ziyaret eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ekrem Uğurlu, yüzme, kayak, dağcılık ve geleneksel okçuluk branşlarındaki lisanslarını takdim etti. Müdür Uğurlu, ilçedeki spor faaliyetlerini her daim destekleyerek yanlarında olan, sporu seven ve fırsat buldukça da spor yapan Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer'e spora gösterdiği ilgiden ve destekten ötürü teşekkür etti. - BURSA

Faik Oktay Sözer, Mudanya, Fatih, Güncel

Kaynak: İHA

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