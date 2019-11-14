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Kaymakam Taşçı'dan şehit ailelerine ziyaret

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Sağlık ve Yeşiltepe Mahallesi'nde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

14.11.2019 12:41 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:46Kaymakam Taşçı'dan şehit ailelerine ziyaret
Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Sağlık ve Mahallesi'nde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet ederek talep ve isteklerini dinleyen Kaymakam Taşçı, mahalledeki şehit ailelerini de ziyaret etti.

Kaymakam Taşçı, ilk olarak Yeşiltepe Mahallesi'nde ikamet eden, 1994 yılında Kuzey Irak'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Komando Er İdris Özgür'ün annesini ve 1978 yılında Kıbrıs'ta askerliğini yaptığı sırada Beş Parmak Dağları'nda seyir halindeki askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen İsmail Akkar'ın eşini ziyaret etti.

Kaymakam Taşçı şehitlere Allah'tan rahmet dilerken, şehitleri ve onları yetiştiren anne ve babaları, geride kalan dul ve yetimlerini asla unutmayacaklarını, her zaman onların yanlarında olduklarını ifade etti. Aileler de ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.

Ziyaretlere Kaymakam Taşçı'nın yanı sıra, Ergene İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Dehri, Ergene İlçe Emniyet Müdürü Ekrem Çiçek, Ergene Nüfus Müdürü Nazlı Çorbacı, Ergene Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü Naime Çeltikçi, Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Hüseyin Doğru ve Sağlık Mahallesi Muhtarı Turgut Şentürk de yer aldı. - TEKİRDAĞ

Mehmet Emin Taşçı, Yeşiltepe, Güncel

Kaynak: İHA

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