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Kaymakam Taşkıran, Afşar-Hadimi Tünel inşaatını inceledi

Taşkent Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Afşar Barajı'nı Bağbaşı Barajı'na bağlayacak olan Afşar-Hadimi Tünel inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

26.09.2019 09:36Kaymakam Taşkıran, Afşar-Hadimi Tünel inşaatını inceledi
Taşkent Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Afşar Barajı'nı Bağbaşı Barajı'na bağlayacak olan Afşar-Hadimi Tünel inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Türkiye'nin ikinci en büyük sulama projesi olan Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki Afşar-Hadimi Tünel inşaatını ziyaret eden Taşkıran, ilgililerden detaylı bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından değerlendirmede bulunan Kaymakam Taşkıran, "Tünelin uzunluğu 24 kilometre olacak. Projeye göre Afşar barajındaki su bu tünel vasıtasıyla Bağbaşı barajına taşınacak. Buradaki su da Mavi Tünel ile Konya Ovası'na taşınarak su ihtiyacının tamamını karşılayacak. Konyamız zengin bir su kaynağına kavuşacak. Ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

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