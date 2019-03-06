Kaymakam, Tek Ayakkabılı Şampiyon Emine'yi Makamında Ağırladı

PORTEKİZ'in Albufeira kentinde düzenlenen Avrupa
Kulüpler Kros Şampiyonası'nda, 4 bin 270 metrelik yarışın 3 bin 500 metresini tek ayakkabı ile koşarak şampiyon olan Emine Akbingöl (19), Varto
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz'ı makamında ziyaret etti. Muş
'un Varto ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki 150 hane, 2 bin nüfuslu Haksever köyünde yaşayan Hanımşah- Cemil Akbingöl çiftinin 11 çocuğundan biri olan Emine Akbingöl, köyünün gururu oldu. Muş Alparslan Üniversitesi
Beden Eğitimi Bölümü'nde okuyan Emine Akbingöl, 3 Şubat'ta Portekiz
'in Albufeira kentinde yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Şampiyonası'nda birinci oldu. Fenerbahçe Genç
Kadın Atletizm
Takımı'nın sporcusu olan Akbingöl, 4 bin 270 metrelik parkurun 3 bin 500 metresini, tek ayakkabı ile koştu. Emine Akbingöl, çip takılı olması nedeniyle koşu boyunca çıkan ayakkabısını da elinde taşıdı.
Emine Akbingöl, ailesiyle birlikte Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, yarışma sırasında yaşadığı talihsizliği anlatan Emine Akbingöl, "Koşarken rakiplerimden biri yanlışlıkla ayakkabıma bastı ve ayağımdan çıktı. İçerisinde cip bulunan ayakkabı ile bitirmek zorundaydım ve diğerini elime alıp koşuya devam ettim. Bu şekilde koşmak zor oldu, ama şampiyon oldum. Mutluyum. Benim için güzel bir anı oldu. Takımım birinci oldu. Altın madalya aldım. Şimdiki hedefim temmuz ayındaki Avrupa şampiyonası. İnşallah orada da kürsüye çıkacağım. Kaymakam Bey de bana bir çeyrek atın hediye etti. Otizmli kardeşime sahip çıkacağını ve bundan sonra bana destek sağlayacağını söyledi. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.
?Ailesi ile birlikte ziyaretine gelen Akbingöl'ü tebrik eden Kaymakam Erkan Kaçmaz, "Türk bayrağını dünyada dalgalandıran şampiyon kızımıza bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyorum. Kendisine elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız. Son yarışmadaki azmi, gayreti, ayakkabısı çıkmış olsa bile o ayakkabı ile birinci olması ayrı bir heyecan. Takdire şayan bir olay. O yüzden bizim şüphemiz yok. İşine odaklansın, Allahın izni ile başarır. Hem bizleri, hem ailesini, hem de ülkemizi gururlandırdı" dedi.
- Muş
Portekiz, Varto, Güncel
Kaynak: DHA