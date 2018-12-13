Kaymakam Tekin'e Ziyaretler

Diyarbakır Jandarma
Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Mardin
'in Midyat
ilçesini ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Midyat ilçesinde temaslarda bulundu.
Midyat İlçe Kaymakamı Hüseyin Tekin
'i makamında ziyaret eden, Tümgeneral Halis Zafer Koç, kaymakamlık ziyaretinin ardından ilçenin güvenliği üzerine askeri yetkililerle istişarelerde bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı.
Jandarma,Diyarbakır,Midyat
13 Aralık 2018 Perşembe 20:40