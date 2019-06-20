20.06.2019 09:32
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Kaymakam Tekin, muhtarlarla bir araya geldi

Kaymakam Tekin, muhtarlarla bir araya geldi

Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Tekin, Devlet Hastanesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı şekilde ulaştırılması için muhtarlarla yakın işbirliği içerisinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

İlçe merkezi ve mahallelerdeki sorunları çözüp eksikleri gidermek için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Tekin, yerel yönetimlerin ilk basamağı muhtarların vatandaşı kucaklamalarını istedi.

Tekin, şöyle konuştu:
"Benim gönlümde geçen samimi bir şekilde işlerin yürümesidir. Kaymakamlık olarak bizim sizlerden hiçbir talebimiz olmaz. Tek talebimiz, tek talimatımız şu vatandaşı kucaklaşmamızdır. Büyük bir yönetici olmak istiyorsanız adaletli ve kucaklayıcı olun. Kendi köyünüzde, mahallenizde fitneyi yaymak isteyenlere prim vermeyin."
Kaynak: AA
Devlet Hastanesi, Midyat, Kültür Sanat

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