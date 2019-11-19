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Kaymakam Temel Ayca'dan şehit ailesine ziyaret

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca başkanlığındaki heyet, şehit ailesine ziyarette bulundu.

19.11.2019 17:42 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:42Kaymakam Temel Ayca'dan şehit ailesine ziyaret
Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca başkanlığındaki heyet, şehit ailesine ziyarette bulundu.
Ayca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaattin Biçen ve Sosyal Hizmetler Müdürü Serkan Sağlam ile geldiği Kabaca Mahallesi'nde muhtar Kazım Uslu'dan şehit ailesi Zeynep Uslu ve şehit asker Rahim Uslu hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Ayca, ilçede bulunan şehit ailelerine ziyaretler yaptığını ve onları yakından tanıyıp, devlet ve devletin bir temsilcisi olarak yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.
Şehit asker Rahim Uslu ve ailesi hakkında bilgiler alan Ayca, "Bundan böyle tüm şehit ailelerini evlerinde ziyaret edeceğiz. Ailelerin istek ve taleplerini yerinde alarak, yardımcı olacağız. Şehitlerimiz, aileleri ve gazilerimiz baş tacımızdır. Hepsi bu vatan uğruna şehit düştüler, gazi oldular." ifadesini kullandı.

Güncel

Kaynak: AA

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