Kaymakam Tengir'den Mehmetçiğe Moral Ziyareti

Şebinkarahisar
Kaymakamı Taner Tengir, ilçede görev yapan Mehmetçikleri moral vermek amacıyla ziyaret etti.
İlçenin Altınçevre köyündeki Balcana Jandarma
Karakol Komutanlığında görev yapan Mehmetçikleri ziyaret eden Kaymakam Tengir, askerlerle birlikte karavanadan yemek yedi.
Eskerlerle sohbet eden Tengir, ziyarette askerlere ev yapımı baklava ikram ederek etti. Tengir, daha sonra İlçe Jandarma Komutanı Mahir Yağmur ile Karakol Komutanı Taner Çetin'den bölgeyle ilgili bilgi aldı.
Tengir, AA muhabirine yaptığı açıklamasında, moral ve motivasyon anlamında çok güzel bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, "Allah tüm güvenlik güçlerimize güç, kuvvet versin. Tüm Mehmetçiklerimizle teyakkuzda olacağız. Terör örgütlerinin Karadeniz
'e sıçramasını engelleyeceğiz." diye konuştu.
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:33