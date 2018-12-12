Kaymakam Tengir, Üniversite Öğrencileriyle Söyleşide Buluştu

Şebinkarahisar
Kaymakamı Taner Tengir, ilçede öğrenim gören Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile söyleşide bir araya geldi.
Yüksekokulun konferans salonunda gerçekleşen söyleşide Tengir, üniversite öğrencilerine kaymakamlık mesleğini ve kaymakamlık makamının ilgilendirdiği alanları anlattı.
Tengir, kaymakam olmak için çok çalıştığını belirterek, "Biz de öğrencilikten geldiğimiz için sizleri anlayabiliyoruz. Hedefinize ulaşmak için gayret gösterin. İşinizi sevin ve hayattan zevk alın. Asıl hayat, okul bittikten sonra başlıyor." dedi.
Söyleşinin son bölümünde üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtlayan Tengir, her türlü problemde kapılarının öğrencilere açık olduğunu hatırlattı.
Söyleşiye Belediye Başkanı Şahin
Yılancı, kurum amirleri ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Şebinkarahisar
12 Aralık 2018 Çarşamba 15:28