Kaymakam Tortop'dan Şehit Ailesine Ziyaret

13 Aralık 2018 Perşembe 15:56



13 Aralık 2018 Perşembe 15:56

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, şehit polis memuru Yaşar Özlem'in ailesini ziyaret etti.Tortop, İstanbul Vezneciler'de 2016 yılında terör örgütünce gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Yaşar Özlem'in Sandıklı'da yaşana ailesine ziyarette bulundu.Ziyaretinde yaptığı konuşmada devletin ve milletin, şehitlerin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğini belirten Tortop, şunları ifade etti:"Sizlerin hizmetinizdeyiz, emrinizdeyiz hangi sorununuz olursa olsun bütün kapılarımız sizler için açıktır. Vatandaşımızın güvenliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını feda etmiş kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, şehitlerimizin emaneti siz kıymetli ailelerine ve gazilerimize de şükranlarımı sunuyor, uzun ömürler diliyorum."Ziyarette Kaymakam Tortop'a, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şükrü Ülgüner, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Çakır, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şuayip Binbir, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sandıklı Temsilcisi Yusuf Akin ve Fatih Mahallesi Muhtarı Kazım Özer eşlik etti.