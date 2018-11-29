Kaymakam Tortop, Köy ve Mahalle Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

Sandıklı
Kaymakamı Eflatun Can Tortop
, ilçede köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Sandıklı Hüdai Kaplıcaları'nda bulunan termal bir otelde gerçekleşen toplantıya, Kaymakam Eflatun Can Tortop'un yanı sıra Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Akharım
Belediye Başkanı Eşref Ünsal, Kaymakamlık
Yazı İşleri Müdürü Şükrü Ülgüner, Özel İdare Müdürü Halil Arslan
, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Mehmet Çakır
, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur
, Vakıf Müdürü Şuayip Binbir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Koçkar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Salman ve Malmüdürü Ali Fevzi Kayacan ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Toplantıda, eğitim öğretimde kalitenin artırılması, taşımalı sistemde araçların denetimlerinin yapılması, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelede emniyet tedbirleri konularında daha hassas davranılması gerektiğini belirten Kaymakam Tortop, "Bu bağlamda mahalle ve köy muhtarlarımıza önemli görev düşüyor. Özellikle uyuşturucu ve madde bağımlılığı kullanımı konusunda muhtarlarımızın duyarlı olması lazım, mahalle ve köylerimizde bulunan metruk binalarda, kullanılmayan evlerde bu olaylar yoğun oluyor." dedi.
Tortop, şunları söyledi:
"Ayrıca köylerimizde hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı duyarlı olunmasını, yerleşim yerlerinizde yabancı uyruklu vatandaşların ikamet durumunda ilgili kurumlara bildirilmesi, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşıldığında güvenlik güçlerimizle irtibata geçilmesini özellikle rica ediyoruz. 'Mutluluğumuza Kurşun Sıkma Geleceği Karartma' kampanyası çerçevesinde düğün ve asker eğlencelerinde silah atılmaması hususunda muhtarlarımızın daha hassas olması gerekmektedir."
Tortop, katılımlarından dolayı tüm muhtarlara teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
29 Kasım 2018 Perşembe 11:11