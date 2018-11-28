Kaymakam Tortop, Sandıklı Myo'yu Ziyaret Etti

Sandıklı
Kaymakamı Eflatun Can Tortop
, Sandıklı Meslek Yüksek Okulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Tortop, beraberinde Kaymakamlık
Yazı İşleri Müdürü Şükrü Ülgüner ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman ile birlikte Sandıklı Meslek Yüksek Okulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Ziyarette Sandıklı MYO Müdürü Öğretim Üyesi Koray Gürpınar
, Okul Müdür Yardımcıları, öğretim görevlisi Yunus Yılan ve öğretim görevlisi Nursel Çitil hazır bulundu.
İlçedeki eğitim ve okulları her alanda desteklemeye çalıştıklarını belirten Kaymakam Tortop, yüksek okulda daha iyi ve kaliteli eğitim verilmesi için üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını bildirdi.
Kaymakamlık,Eflatun Can TORTOP,Sandıklı
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:50