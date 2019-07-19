Haberler» Güncel» Haber

Kaymakam Tortop'un hastane ziyareti

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

19.07.2019 12:09 Kaymakam Tortop
Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Kaymakam Tortop'un hastane ziyaretine, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve daire müdürleri katıldı.
Hastanenin, tomografi, yoğun bakım ve göz polikliniklerindeki cihazları inceleyen Tortop, gazetecilere açıklamada, "Hasta vatandaşlarımız ile görüşmek, dertlerine derman olabilmek, yüzlerini güldürebilmek bizlere büyük bir mutluluk vermektedir. Bizler vatandaşlarımızın iyi gününden çok kötü gününde yanlarında olmalı, ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle gerek hastanemizde gerekse evlerinde yatarak şifa bekleyen bütün vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, en kısa zamanda normal yaşantılarına dönmelerini temenni ediyorum." dedi.
Kaynak: AA
Eflatun Can TORTOP, Devlet Hastanesi, Sandıklı, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:24   Vali Arslantaş, muhtarların istek ve taleplerini dinledi
12:24   Büyükşehirden Sarıkemer'de asfalt çalışması
12:24   Denizli'de 12 trans bireye fuhuş gözaltısı
12:23   ATO Başkanı Baran'dan Alper Taşdelen'e ziyaret
12:23   Başkan Altay: "İlçelerimizin geleceğini birlikte inşa edeceğiz"
12:23   Bağcılar'da 'Üniversite Tercih Fuarı' başladı
12:23   Araç sahipleri müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor