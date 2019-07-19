Kaymakam Tortop'un hastane ziyareti

Sandıklı
Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Kaymakam Tortop'un hastane ziyaretine, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve daire müdürleri katıldı.
Hastanenin, tomografi, yoğun bakım ve göz polikliniklerindeki cihazları inceleyen Tortop, gazetecilere açıklamada, "Hasta vatandaşlarımız ile görüşmek, dertlerine derman olabilmek, yüzlerini güldürebilmek bizlere büyük bir mutluluk vermektedir. Bizler vatandaşlarımızın iyi gününden çok kötü gününde yanlarında olmalı, ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle gerek hastanemizde gerekse evlerinde yatarak şifa bekleyen bütün vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, en kısa zamanda normal yaşantılarına dönmelerini temenni ediyorum." dedi.