Kaymakam Tortop'un Köy Ziyaretleri

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:56



28 Kasım 2018 Çarşamba 16:56

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçeye bağlı köylere yaptığı ziyaretlerine devam ediyor.Kaymakam Tortop, beraberinde İl Genel Meclis üyeleri Mehmet Öztopbaş, Mevlüt Özaydın, Mehmet Utsal, İsmail Özarslan, Yazı İşleri Müdürü Şükrü Ülgüner, İlçe Özel İdare Müdürü Halil Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hasan Salman, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Şuayip Binbir, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Koçkar ile birlikte Menteş, Asmacık ve Alamescit köylerini ziyaret ederek muhtarların ve köy halkının isteklerini dinledi.İsteklerin imkanlar ölçüsünde değerlendirileceğini belirten Tortop, gereğinin yapılması için kurum amirlerine görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeleri talimatını verdi.Ziyaretinde köy okuluna da uğrayan Kaymakam Eflatun Can Tortop, öğrencilerle bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.