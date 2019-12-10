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Kaymakam Tortop ve Başkan Çöl Şuhut'ta ilk kez yetiştirilen sahlep tarlasını gezdi

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ile birlikte ilk kez yetişen sahlep tarlasında incelemelerde bulundu.

10.12.2019 18:47 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:52Kaymakam Tortop ve Başkan Çöl Şuhut'ta ilk kez yetiştirilen sahlep tarlasını gezdi
Afyonkarahisar Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Kaymakamı Nurullah Kaya ile birlikte ilk kez yetişen sahlep tarlasında incelemelerde bulundu.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ile birlikte Şuhut'ta ilk kez yetiştirilen salep tarlasında incelemelerde bulundu. Salep tarlası incelemelerinin ardından Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya tarafından Şuhut Halk Eğitim Merkezinde sahlep ikramında bulunuldu. Kaymakam Kaya, Kaymakam Tortop ve Başkan Çöl salep eşliğinde bir süre hasbihal ederek fikir alışverişlerinde bulundu. Şuhut'ta ilk kez yetiştirilen sahlep hakkında övgü ile bahseden Kaymakam Tortop ve Başkan Çöl Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya'ya misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Ziyarette, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut Hakimi Emin Erkmen, Şuhut Hakimi Feza Nur Uğuz ve Savcı Ahmet Erol da hazır bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Eflatun Can TORTOP, Nurullah Kaya, Sandıklı, Şuhut, Güncel

Kaynak: İHA

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