Kaymakam Traktöre Binip Tarla Sürdü

22 Kasım 2018 Perşembe 12:15



22 Kasım 2018 Perşembe 12:15

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin sevilen Kaymakamı Aslan Yurt, buğday ekimi yapan çiftçilerle bir araya gelerek vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Çiftçi bir ailenin çocuğu olan Yurt, traktöre binerek tarla sürmeyi de ihmal etmedi.Her fırsatta vatandaşlarla bir arada olmaya çalışan Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt daire amirlerini de yanına alarak köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerini ziyaret etti. Çıktığı Japonya seferi dönüşünde 1890 yılında batan Ertuğrul Fırkateyni'nin Kaptanı Yarbay Ali Bey'in köyü olan Dedecik Mahallesi'nde vatandaşla bir araya gelen Yurt, burada halkın sorunlarını dinledi. Daha sonra Gazioğlu Mahallesi'nde vatandaşları dinleyen Yurt, vatandaşın sıkıntı ve sorunlarını tek tek not etti.İlçe Tarım Müdürü Ufuk İşcan ile birlikte Kayı Mahallesi'nde de buğday eken çiftçileri ziyaret eden Kaymakam Yurt, burada traktöre binerek tarla sürmeyi de ihmal etmedi.Kaymakam Yurt, "İlçe Tarım Müdürü Ufuk İşcan ile Kayı Mahallesi'nde çiftçilerimizin buğday ekimine yardımcı olduk. Uzun yıllar sonra traktör sürmek nasip oldu" dedi. - TEKİRDAĞ