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Kaymakam Türkman onuruna veda yemeği

Van'ın Edremit kaymakamlığına atanan Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman'ın onuruna veda yemeği verildi.

25.08.2019 16:28 Kaymakam Türkman onuruna veda yemeği
Van'ın Edremit kaymakamlığına atanan Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman'ın onuruna veda yemeği verildi.
Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen programda konuşan Türkman, ilçede iyi dostluklar kurduklarını söyledi.
Severek geldiği Şemdinli'den ağlayarak ayrılacağını ifade eden Türkman, kısa sürede çok güzel projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.
Belediye Başkanı Tahir Saklı da Kaymakam Türkman'ın ilçede önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, emeklerinden dolayı plaket verdi.
Programa, 34 Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren, AK Parti teşkilatı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Şemdinli, Hakkari, Edremit, Van, Güncel

Kaynak: AA

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