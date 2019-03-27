Kaymakam Türkmen, Emekli Güvenlik Korucularıyla Buluştu

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Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, emekli güvenlik korucularıyla toplantı yaptı.Türkmen, Atatürk İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, emekli güvenlik korucularının çok değerli olduğunu belirterek, "Terörün en şiddetli olduğu zamanlarda uzun süre jandarma ve emniyet güçlerimizin yanında durarak; vatan, bayrak ve bizleri korumak için büyük çaba gösterdiniz." dedi.Korucuların emeklerini unutmadıklarını vurgulayan Türkmen, şöyle konuştu:"Terör örgütü PKK dış ülkelerden aldığı destekle sürekli ülkemizi bölmek için çabalamıştır. Özellikle sizlere çok büyük zararlar vermiştir. Burada herkes akraba, mutlaka yakınlarınızdan biri ya gazi ya da şehit olmuştur. Bugünlerin geride kaldığına hiç şüpheniz olmasın. Çok şükür Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin kararlı duruşu ile terör belası tükendi ve bitme noktasına geldi. İnşallah en kısa sürede de kökü kuruyacak."Türkmen, şu değerlendirmelerde bulundu:"İki buçuk yıl kayyumluk sürecinde HDP'li belediyenin 23 milyon 600 bin lira borcunu ödedik ve hizmet vermediğimiz hiçbir mahallemiz kalmadı. Siz Çatak'ta yaşayanlara soruyorum, bize bıraktıkları borcu nereye hizmet olarak kullandılar. Bu soruya kimse cevap veremiyor çünkü hizmet yapılmamış. İlçe merkezinde dahi bir çocuk parkı yokken şimdi çocuk parksız mahallemiz kalmadı. Mahallerimiz sıcak asfalt ve parke taşı ile artık çamur ve tozdan kurtuldu. Hizmet gitmeyen hiçbir mahallemiz yok."Çatak'ın doğası ile Türkiye ve dünyada adını duyurması gereken bir ilçe olduğunu anlatan Türkmen, "Yaz ve kış sporları için bulunmaz bir doğası var. Bunu kullanmalıyız. Burada huzur ve güven olduğunda göreceksiniz insanlar yatırım yapacaklar ve burası doğası ve doğa sporları ile ünlü bir ilçe olacak." diye konuştu.