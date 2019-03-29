29 Mart 2019, 18:29
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Kaymakam Türkmen, Genç Çiftin Nikahını Kıydı

Kaymakam Türkmen, Genç Çiftin Nikahını Kıydı

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, polis memuru Muhammet Efe Niğdelioğlu ile öğretmen Esra Akdağ çiftinin nikahını kıydı.

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, polis memuru Muhammet Efe Niğdelioğlu ile öğretmen Esra Akdağ çiftinin nikahını kıydı.

Kaymakam Türkmen, Niğdelioğlu ve Akdağ çiftini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Kaymakamlık toplantı salonunda çiftin nikahını kıyan Türkmen, çifte mutluluk diledi.

Çifte tavsiyelerde de bulunan Türkmen, "Ne zaman bir sıkıntı yaşar, birbirinize darılırsanız saygı noktasında asla kusur etmeyin. Evliliğinizin ülkemiz, milletimiz, vatanımız ve sizler için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi. Akdağ, Güncel
Kaynak: AA