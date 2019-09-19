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Kaymakam Uçar Arpa, gazileri makamında ağırladı

Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkan Yardımcısı Şevket Sontürk ve beraberindeki gazileri makamında ağırladı.

19.09.2019 15:28Kaymakam Uçar Arpa, gazileri makamında ağırladı
Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkan Yardımcısı Şevket Sontürk ve beraberindeki gazileri makamında ağırladı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkan Yardımcısı Şevket Sontürk ve beraberindeki Kıbrıs gazileri Abdulhalim Tanışan ve Faruk Kuşak'ı makamında ağırlayan Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa, "Şehit yakınları ve gaziler baş tacımızdır. Misafirlerimizin ziyaretinden büyük memnuniyet duydum. Bugün, kahraman gazilerimize vefa duygularımızı ifade etmek için önemli bir fırsattır" dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkan Yardımcısı Şevket Sontürk ise, Kaymakam Meral Uçar Arpa'ya yakın ilgisinden dolayı teşekkür ederek, dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdi. - VAN

Meral Uçar, Türkiye, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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