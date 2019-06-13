Kaymakam Üçer, Tokat'ın meşhur asma yaprağını topladı

Kaynak: İHA

Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Necip Köyünde 33 dönümlük alanda oluşturulan örnek bağ tesisinde yaprak toplayarak salamura yaptı.Tokat'ta meşhur Kazova üzümü ve bağ yaprağı Turhal Kaymakamlığı tarafından yapılan proje ile yeniden hayat buldu. Kazova Üzümü ve bağ yaprağının yeniden canlandırılması için 2016 yılında Turhal Kaymakamlığı tarafından hazırlanan, 2017 ve 2018 yıllarında uygulanan Turhal Bağcılığı Geliştirme Projesi kapsamında Necip Köyü'nde 33 dönümlük örnek bağ oluşturularak çiftçilerin eğitilmesi için uygulamalı eğitim merkezi inşa edildi. Projenin yapıldığı bağı gezen Kaymakam Üçer, 3 yılın sonunda projenin amacına ulaştığını kaydetti. Bağda bağ yaprağı toplayarak salamura yapan kadınlara yardım eden Kaymakam Üçer, "Necip köyüne ait arazide yaptığımız 33 dönümlük örnek bağda narince yaprağı topladık. Necip Köyü muhtarımız İbrahim Şahin ve ailesiyle birlikte salamura yaparak bidonlara yapraklar basıldı. Halis organik Tokat yaprağını rabbim iyi günlerde yemeyi nasip etsin. İnsanın kendi eliyle diktiği ürünü kendi eliyle toplaması çok güzel duygu. Kazova'da 7 köyde uyguladığımız bu proje ile kaybolmaya yüz tutan Kazova narince üzümünü ve bağ yaprağını canlandıracak. 320 çiftçimizle birlikte 2 bin dönüm bağ yaptık, 420 bin adet asma fidanı diktik. Çiftçilerimiz böylece her yıl milyonlarca lira gelir elde edecek. Bereketli olsun" dedi - TOKAT