27.06.2019 16:05
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Kaymakam Ürkmezer'den köy ziyaretleri

Kaymakam Ürkmezer

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, köy sorunlarını ve vatandaşların taleplerini dinlemek üzere gerçekleştirdiği köy ziyaretlerine devam ediyor.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer , köy sorunlarını ve vatandaşların taleplerini dinlemek üzere gerçekleştirdiği köy ziyaretlerine devam ediyor.
Ürkmezer, beraberinde ilçe protokolü ile Yörük, Konarı ve Sırçalı köylerini ziyaret ederek muhtarlardan sorunları ve köy sakinlerinin taleplerini dinledi.
Ziyaret edilen köylerdeki yoğun ilgiye teşekkür eden Ürkmezer, sorunların çözüme kavuşturulması için çalışmaların erkenden başlatıldığını ve bundan sonra da köy ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.
Asıl amacın Safranbolu ve Safranbolu'ya bağlı köylere hizmeti en iyi ve en kaliteli şekilde götürmek olduğunu vurgulayan Kaymakam Ürkmezer, "Vatandaşlarımız devletimizin, bizler kanalıyla sunduğu bütün hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmalıdır. Köy ziyaretlerimiz esnasında sizlerle bir araya gelme nedenimiz sizlerin sorunlarını dinlemek, yine bu sorunlara yerinde sizlerle birlikte konuşarak çözümler bulmaktır. Bu vesile ile ziyaret ettiğimiz bütün muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza katılımları ve misafirperverlikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Kaynak: AA
Fatih Ürkmezer , Safranbolu , Güncel

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