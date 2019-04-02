Kaymakam Ürkmezer'e Ziyaret

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Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Hasan Gemici Özel Eğitim Okulu öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve okul müdürü Turgay Tokat eşliğinde Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer'i ziyaret etti.Ürkmezer, yaptığı konuşmada, ziyaretten dolayı teşekkür etti.Otizmin bir engel olmadığını ifade eden Ürkmezer, "Otistik çocukların bağımsız yaşayabilmeleri, davranış problemlerinin azaltılarak gereksinimleri olan becerileri kazanabilmeleri doğru yöntemlere dayanan eğitimle sağlanabileceğini düşünüyorum. Okulumuzda da bu tür çalışmaları görmekte, hatta çocuklarımızın ortaya çıkardıkları esreler ile de gurur duymaktayız. Bununla birlikte, çocuklarımızın eğitiminde sabır ve şefkati eksik etmeyen okul idaresi, öğretmen ve velilerimize de teşekkür ediyorum." diye konuştu.