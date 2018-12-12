Kaymakam Ürkmezer'in Köy Okulu Ziyaretleri

Safranbolu
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer
, bazı köy okullarını ziyaret etti.
Kaymakam Ürkmezer, Ovacuma
Çok Programlı Anadolu Lisesi
, Kirkille ilköğretim, Yazıköy
ilköğretim, Şehit Coşkun İşleyen Ortaokulu ve Konarı Şehit Halil Gözlemeci ilköğretim okullarına giderek öğrencilerle bir süre sohbet edip, okul yöneticilerinden bilgi aldı.
Okulların eksikliklerinin giderilmesi konusunda ilgili yetkililere çeşitli talimatlar veren Ürkmezer'e, ziyaretlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş
de eşlik etti.
Ovacuma,Fatih Ürkmezer,Safranbolu
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:59