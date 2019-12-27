Haberler » Güncel » Kaymakam Uslu kurumları ziyaret etti - Haber

Kaymakam Uslu kurumları ziyaret etti

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu, incelemelerde bulunmak üzere kamu kurumlarını ziyaret etti.

27.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:35 Kaymakam Uslu kurumları ziyaret etti
'ın İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu, incelemelerde bulunmak üzere kamu kurumlarını ziyaret etti.

Uslu, sırasıyla milli eğitim müdürlüğü, nüfus müdürlüğü, tarım ve orman ilçe müdürlüğü, tapu kadastro müdürlüğü, ilçe maliye müdürlüğü, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ve emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek kurumların çalışmaları hakkında kurum müdürlerinden brifing aldı. Ziyarette, kurumların birimlerini gezerek çalışanlarla sohbet eden Uslu; kamu hizmetlerinin sunulmasında, vatandaş memnuniyeti ile kamu yararının gözetilmesinin gerektiğini belirtti. Sohbetin ardından Uslu, kurum müdürleri ile personellerine çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaretini tamamladı. - DİYARBAKIR

Mehmet Uslu, Diyarbakır, Silvan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:42   Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı-1 - Haber
17:42   Kayseri yola çıkan başı boş dana, trafiği birbirine kattı - Haber
17:42   Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan yerli otomobili kullandı -foto -2 - Haber
17:42   Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan yerli otomobili kullandı-aktuel görüntü - Haber
17:42   Malatya'da 55 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
27.12.2019 17:43:08