Haberler » Güncel » Haber

Kaymakam Uslu, muhtarlarla bir araya geldi

Diyarbakır Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu, merkez ve mahallelerdeki muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin sorunlarını dinledi.

26.09.2019 17:40Kaymakam Uslu, muhtarlarla bir araya geldi
Diyarbakır Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu, merkez ve mahallelerdeki muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin sorunlarını dinledi.

Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, Hasuni toplantı salonunda merkez ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Kaymakam Uslu'nun başkanlık ettiği toplantıda mahallelerin sorunları görüşüldü. Burada konuşan Kaymakam Uslu, mahallelerin mevcut sorunların çözümü ile ilgili muhtarlardan taleplerini dinlediklerini söyledi. Kaymakam Uslu, "Öncelikle muhtarlarımızın taleplerini dinledik. Sorun ve talepleriyle ilgili notlarımızı aldık. Bu anlamda öncelikli mahallerimizden başlayarak tüm mahallelerimizin mevcut taleplerini yerine getirmeye çalışacağız. Bu anlamda vatandaşımızın en iyi hizmeti alabilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aylık Muhtarlarla ilgili toplantılarımızda devam edecektir" dedi. - DİYARBAKIR

Mehmet Uslu, Diyarbakır, Silvan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:38 10. van doğu anadolu turizm ve seyahat fuarı kapılarını açtı
19:38 Yavru köpeğin imdadına öğrenciler yetişti
19:37 Avcılar'daki hastanelere 44 başvuru ; 2 bina boşaltıldı
19:37 Deprem sonrası vatandaşlar parklarda bekledi (1)
19:37 Avcılar'daki hastanelere 44 başvuru; 2 bina mühürlendi
19:36 Darbe girişimi "çatı davası"nın gerekçeli kararı açıklandı
19:34 Kağıthane'de deprem sonrası çok sayıda bina boşaltıldı