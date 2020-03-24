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Kaymakam Uslu Silvan Belediyesi'ne kayyum olarak atandı

Kaymakam Uslu Silvan Belediyesi'ne kayyum olarak atandı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Naşide Toprak'ın yerine Kaymakam Mehmet Uslu kayyum olarak atandı.

24.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:00
Kaymakam Uslu Silvan Belediyesi'ne kayyum olarak atandı
DİYARBAKIR - Diyarbakır 'ın Silvan ilçesinde gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Naşide Toprak'ın yerine Kaymakam Mehmet Uslu kayyum olarak atandı.
Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak dün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları emniyette sürerken, İçişleri Bakanlığında konuya ilişkin açıklama yapıldı. Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu'nun Belediye Başkanlığına görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Naşide Toprak, Anayasanın 127. maddesi ile Belediye Kanununun 47. maddesi gereğince geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Belediye Kanununun ilgili maddeleri uyarınca, Silvan Belediye Başkan Vekilliğine Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, görevlendirildi" denildi. Kaymakam Uslu Silvan Belediyesi’ne kayyum olarak atandı

Kaynak: İHA

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Kaymakam Uslu Silvan Belediyesi'ne kayyum olarak atandı
Etiketler : Naşide Toprak, Mehmet Uslu, Diyarbakır, Silvan, Genel

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