28.06.2019 10:43
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Kaymakam Uzan'dan Bulanık Devlet Hastanesine ziyaret

Kaymakam Uzan

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Bulanık Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Bulanık Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan'a hastane ziyaretinde Bulanık İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi ve Bulanık Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadrettin Arslan eşlik etti. Kaymakam Uzan, ziyaret esnasında rahatsızlıklarından dolayı hastanede tedavi gören hasta ve yakınlarını ziyaret ederek yakından ilgilendi. Sorumlu doktor ve hemşirelerden tedavileri hakkında bilgi aldıktan sonra geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, şikayetleri de dinledi. Hasta ve hasta yakınlarının genelde hastane ve hastane personelinden memnuniyetlerini dile getirmesi üzerine Kaymakam Uzan, yönetime ve çalışanlara teşekkür etti.

Hastane ziyaretinden sonra Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan ve İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi, 1 Nolu Sağlık Ocağını ziyaret ettiler. - MUŞ
Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi , Muş , Bulanık , Güncel

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