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Kaymakam Uzan'dan "Malazgirt Zaferi" etkinliklerine davet

Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, vatandaşları Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı kutlama etkinliklerine davet etti.

16.08.2019 10:01 Kaymakam Uzan'dan
Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, vatandaşları Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı kutlama etkinliklerine davet etti.
Kaymakam Uzan, 26 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı kutlama etkinlikleriyle ilgili muhtar ve kurum amirleriyle toplantı yaptı.
Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Uzan, etkinliklere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmasının beklendiğini söyledi.
Uzan, "Halkımız, cumhurbaşkanımız ve beraberindekileri en iyi şekilde karşılayacak. Muhtarlarımız, kanat önderlerimiz ve sivil toplum örgütlerimize bu konuda çok iş düşüyor. Bütün vatandaşlarımızı bu etkinliklere davet ediyoruz" dedi.

Malazgirt, Bulanık, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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