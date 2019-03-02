Kaymakam Uzan: "Lütfen Çocuklarınızın Geleceğini Karartmayın"

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MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Hacı Arslan Uzan, Oğlakkaya köyünü ziyaret ederek, köylülerden çocuklarını geleceğini karartmamalarını istedi.Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Hacı Arslan Uzan, beraberinde Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ile birlikte Oğlakkaya köyünü ziyaret ederek okula gönderilmeyen çocukların aileleri ile görüştü. Okulda kendilerini karşılayan köylülere hitap eden Kaymakam Uzan, "Çocuklarınızı okula gönderin hep birlikte vatanımız ve milletimiz için hayırlı evlat yetiştirelim. Bu çocuklarımızın bir meslek sahibi olmasın için gereken desteği sunmalıyız. Geleceklerini ellerinden almayalım. Zor bir coğrafya da yaşıyoruz. Okumaktan başka bir çaremiz yok. Özellikle kız çocuklarınızı okula gönderin. Evinizden gönderecek imkanlarınız yoksa ilçemizde çok temiz yatılı okullarımız mevcut. Devletimizin sizler için sağlamış oldukları imkanları değerlendirmelisiniz. Toplum olarak en başta çocuklarımızı özgüvensiz yetiştiriyoruz bunun önüne geçmeliyiz. Onları geleceklerini kazanmaları için motive etmeliyiz. Bakın ilçe genelinde 19 okul, 2 sağlık ocağını kazandırdık. Devletimiz bu coğrafyayı önemsiyor. Hele ki erken yaşta evlendirilen kız çocuklarımızın hakkına girmeyin. Yanlışınızdan dönün. Biz gereken maddi ve manevi desteği sağlayıp bu gençlerimizi kazanacağız. Gelecekte kendimize katkı sunmak istiyorsak önceliğimiz çocuklarımız olmalı" dedi.İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak ise, çocukların okula gönderilmemesi için hiçbir sebep olmadığını belirterek, "Lütfen çocuklarınızın geleceğini karartmayın. Bu çok ciddi bir meseledir" dedi.Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum ise çocukların okuması için devletin temsilcileri olarak üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi.Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, ailelerin bilinçlenmesi ve yarınların daha aydınlık olması için çocuklara okula göndermelerinin önemine değindi. - MUŞ