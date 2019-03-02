Kaymakam Uzan Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Muş
'un Bulanık
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, öğrencilerle bir araya geldi.
Said Nursi Anadolu Lisesi
'nde yatılı eğitim gören öğrencileri ziyaret eden Kaymakam Uzan, okulun durumu hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Uzan, burada yaptığı konuşmada, gençlerin hayallerine odaklanarak, geleceklerine yön vermesi gerektiğini söyledi.
Öğrencilere sosyal medyadan uzak durmalarını tavsiye den Uzan, "Pansiyonlu okullarda eğitim gören öğrencilerimiz, gündüz okuyan öğrencilerimize nazaran daha şanslılar. Çünkü pansiyonda ders çalışma fırsatları daha fazla. Sizler devletimiz ve milletimiz için ümit bağladığımız yarınlarımızsınız. Gelecek hayatınızda hepinize başarılar diliyorum." dedi.
Kaymakam Uzan, ardından öğrencilerle yemek yedi.
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Kaynak: AA