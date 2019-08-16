Haberler» Güncel» Haber

Kaymakam Uzan, pazar çantası dağıttı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Cuma namazı çıkışı vatandaşlara bez pazar çantası dağıttı.

16.08.2019 18:28 Kaymakam Uzan, pazar çantası dağıttı
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Cuma namazı çıkışı vatandaşlara bez pazar çantası dağıttı.

1 Ocak 2019 itibariyle naylon poşetlerde başlayan ücret uygulamasına karşı bilgilendirme yapmak amacıyla Merkez Camii çıkışında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, plastik poşet kullanımının doğaya verdiği zarara dikkat çekerek, artık bez çanta kullanılmasını istedi. Kaymakam Uzan, "Poşetsiz, naylonsuz güzel bir Türkiye, güzel bir Bulanık için bez çanta yaptırdık. Hem esnafımıza hem pazardan alışveriş yapan insanlarımıza faydalı olmak istiyoruz" dedi.

Kaymakam Uzan, daha sonra vatandaşlara bez Pazar çantası dağıttı. - MUŞ

Bulanık, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:34   DHA DIŞ - İsrail askerleri Filistinli genci öldürdü
18:33   Bakan Akar ve TSK'nin komuta kademesi, Şanlıurfa'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde...
18:31   Yağmur aniden bastırdı, yollar göle döndü
18:29   Aydın'da cezaevi firarisi yakalandı
18:28   Valilikten sağanak yağış uyarısı
18:28   Kaymakam Uzan, pazar çantası dağıttı
18:27   Boyabat Belediyesinden gençlere ücretsiz hizmet