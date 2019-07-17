17.07.2019 19:14
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Kaymakam Uzan, yol çalışmalarını denetledi

Kaymakam Uzan, yol çalışmalarını denetledi

Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Karaağıl-Samanyolu grup köy yolundaki asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Karaağıl-Samanyolu grup köy yolundaki asfaltlama çalışmalarını inceledi.
Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Abdullah Bingöl ve İl Özel İdaresi Bulanık Şantiye Şefi Erol Ağkaya ile bölgeye giden Uzan, devam eden çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.
Uzan, yaptığı açıklamada, vatandaşlara daha sağlıklı ulaşım imkanı sunmak istediklerini söyledi.
Sorumluluk alanlarındaki yollara önem verdiklerini aktaran Uzan, "Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz tarafından ihalesi yapılan BSK çalışmaları titizlikle devam ediyor. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için kaymakamlık olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Karaağıl-Samanyolu grup köy yolu BSK yapım işinin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.
Kaynak: AA
Köylere Hizmet Götürme Birliği, Karaağıl, Bulanık, Güncel

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