Kaymakam Uzun, Başarılı Pehlivanları Ödüllendirdi

Antalya
'da, Atatürk
'ü Anma Minikler Güreş Müsabakaları'nda beş ayrı kiloda madalya kazanan Kumlucalı güreşçiler, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun
tarafından ödüllendirildi.
Kumluca Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki spor yapan ve geçen hafta Döşemealtı
ilçesinde il genelinden 170 sporcunun katılımıyla düzenlenen, Atatürk'ü anma minikler güreş müsabakasında başarı elde eden Kumlucalı pehlivanlar Kaymakam Hakkı Uzun'u makamında ziyaret etti.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca
ve güreş antrenörü Özgür Altıntaş
'ın da hazır bulunduğu ziyarette, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Koca, güreş konusunda gelecekte Kumlucalı sporculardan büyük başarılar beklediklerini söyledi.
Kumluca ve yöresinde özellikle ata sporu yağlı güreşe vatandaşlar tarafından yoğun ilgi olduğunu belirten Koca, "Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü olarak güreşin altyapısını oluşturarak çocuklarımıza güreş eğitimi veriyoruz. Bu konuda Kumluca Belediyemiz sağladığı salon ve diğer imkanlarla bizlere büyük destekler veriyor. Sporcularımız da bu destekleri karşılıksız bırakmıyor, katıldıkları müsabakalardan derecelerle dönüyorlar." dedi.
Son olarak Döşemealtı'nda gerçekleştirilen müsabakalarda beş sporcunun madalya kazandığını kaydeden Koca, bundan sonraki süreçte de gerek il, gerek bölge ve Türkiye
şampiyonalarında sporculardan başarılar beklediklerini bildirdi.
Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun da sporcuları elde ettikleri başarılardan dolayı kutlayarak, kendilerine teşekkür etti. Bir insanın yaptığı işte başarılı olmasıyla, hayatta da başarılı olacağını dile getiren Uzun, "Başarı demek topluma, insanlığa fayda demektir. Sizler daha hayatınızın başında başarılara imza atarak gelecek adına bizleri ümitlendirdiniz. Bizler de sizleri her daim destekleyeceğiz. Sporda olduğu gibi, eğitim hayatınızda da aynı başarılarınızı devam ettirmenizi diliyor, sizlere teşekkür ediyorum." dedi.
Ziyaretin sonunda Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, başarılı sporcuları çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.
Mustafa Kemal Atatürk,Hakkı Uzun,Kumluca
14 Kasım 2018 Çarşamba 11:27