Kaymakam Vardar, Çalışmaları İnceledi

Özalp
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, ilçede belediye tarafından yürütülen çalışmaları inceledi. İçişleri Bakanlığı
'nca görevlendirme yapılan Özalp ilçesinde, belediyenin başlattığı alt ve üst yapı projeleri devam ediyor.
Belediye ekiplerinin yürüttüğü yol yapım, parke taşı, temizlik çalışmaları inceleyen Vardar, birim amirlerinden bilgi aldı.
İncelemelerinin ardından belediyenin Araç
Onarım ve Bakım Merkezinde belediye çalışanlarıyla bir araya gelen Vardar, personellerin dile getirdiği talep ve sıkıntıların giderilmesi için gereken çalışmaların yürütüleceğini söyledi.
İçişleri Bakanlığı,Özalp
10 Aralık 2018 Pazartesi 20:06