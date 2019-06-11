Kaymakam Vardar'ın esnaf ziyareti

Özalp
Kaymakamı Ferhat Vardar, kurum amirleriyle esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.
İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Seyfi Türkyılmaz, Emniyet Amiri Murat Özdoğan ve kurum amirleriyle kent merkezindeki esnafı ziyaret eden Vardar, esnafın geçmiş Ramazan Bayramı
'nı kutladı.
Esnaf ile diyaloğu pekiştirmek ve geçmiş bayramlarını kutlamak için ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Vardar, "Esnafımızı ziyaret ederek geçmiş bayramlarını kutladık. Sohbet havasında düşüncelerini dinledik. Esnafımız ziyaretimizden duyduğu memnuniyeti bizlerle paylaştı. Biz de her zaman onların yanında olduğumuzu kendilerine aktardık. Esnafımızın sorunlarını dinleyerek çözüm üretme yolları aradık. Vatandaşımızın sıkıntı ve isteklerini dinleme fırsatımız oldu." diye konuştu.
Vardar daha sonra Özalp- Van
arasında minibüsçülük yapan şoförlerle minibüs durağında bir araya gelerek çay içti, sıkıntılarını dinledi.
Kaynak: AA
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