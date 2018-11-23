Kaymakam Vardar Muhtarlarla Buluştu

23 Kasım 2018 Cuma 17:21



23 Kasım 2018 Cuma 17:21

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.Özalp Belediyesi Bakım ve Onarım Binası Yemekhanesi'nde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Vardar, 2018 yılında belediyecilik alanında güzel çalışmalar yaptıklarını belirterek, çalışmaların halen devam ettiğini söyledi.Muhtarların da mahallelerinin sıkıntılarını dile getirdiği programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Seyfi Türkyılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Aksoy, Özalp Devlet Hastanesi Başhekimi Barış Özyaşar, Yazı İşleri Müdürü Osman Durmuş ve mahalle muhtarları katıldı.