Kaymakam ve başkan esnafları ziyaret etti
Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçe merkezindeki esnafları ziyaret etti ve taleplerini dinledi.
17.03.2020 08:45 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:45
Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçe merkezindeki esnafları ziyaret etti ve taleplerini dinledi.
Kaymakam Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, " Ziyaretlerde vatandaşlarımızın istek ve sorunlarını dinleyip, bu çerçevede çalışmalarımızı yapmaya gayret edelim düşüncesindeyiz. İlçe esnaflarımızla Korana virüs tedbirleri ve daha farklı konularda fikir alışverişinde bulunduk" dedi.
Kaymakam Hasan Çiçek ile birlikte uyum içerisinde hareket ederek, esnaf ve vatandaşarın sorunlarını dinlediklerini belirten Başkan Hüseyin Doğan, "Ülkemizin ve dünyanın zor günlerden geçtiği bu dönemde esnaflarımızla Korana virüs ve ilçemiz için onların taleprini dinledik. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip bu günleri atlatmanın öemine değindik" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Kaymakam Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, " Ziyaretlerde vatandaşlarımızın istek ve sorunlarını dinleyip, bu çerçevede çalışmalarımızı yapmaya gayret edelim düşüncesindeyiz. İlçe esnaflarımızla Korana virüs tedbirleri ve daha farklı konularda fikir alışverişinde bulunduk" dedi.
Kaymakam Hasan Çiçek ile birlikte uyum içerisinde hareket ederek, esnaf ve vatandaşarın sorunlarını dinlediklerini belirten Başkan Hüseyin Doğan, "Ülkemizin ve dünyanın zor günlerden geçtiği bu dönemde esnaflarımızla Korana virüs ve ilçemiz için onların taleprini dinledik. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip bu günleri atlatmanın öemine değindik" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Hüseyin Doğan, Hasan Çiçek, Emet, Yaşam
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