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Kaymakam ve Belediye Başkanı denetimde

Aşkale İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu ve Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış Korona tedbirleri kapsamında ilçe esnafını denetledi.

08.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:01
Kaymakam ve Belediye Başkanı denetimde
Aşkale İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu ve Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış Korona tedbirleri kapsamında ilçe esnafını denetledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülmeye başlayan korona virüsüne karşı Aşkale'de tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Bu tedbirler kapsamında Aşkale ilçe Kaymakamı Aksu ve Belediye Başkanı Yaptırmış, korona virüs salgınından dolayı ilçe merkezi içerisindeki bulunan esnafı denetledi. Denetlemede esnafların ve vatandaşların Sosyal mesafe kurallarını ve hijyen konularına uyup uymadıkları kontrol edilirken sosyal mesafe kuralları hatırlatıldı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu konuya ilişkin yaptığı açıklamada "11 Mart'tan itibaren Ülkemizde görülen Korona virüs sebebiyle ilçemizde almış olduğumuz tüm tedbirleri önem bakımından tek tek hayata geçirdik. Bu tedbirler kapsamında ilçe halkımızın sağlığını göz önünde bulundurarak, Belediye Başkanımızla birlikte ilçemizde denetimlerimizi bizzat yapıyoruz. İlçemizde tedbirler ve vatandaşlarımızın uyumu bakımından genel anlamda gayet iyi durumdayız.

Vatandaşlarımızdan ricamız biz sizlerin iyiliği için elimizden gelen çalışmalarımızı yapmaktayız, onlardan istediğimiz lütfen kural ve kaidelere uysunlar evden mecbur kalmadıkça çıkmasınlar" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ise açıklamalarında "Kaymakamlığımız ve Belediyemiz ortak çalışmaları neticesinde Covit-19 virüse karşı alınabilecek tedbirleri en üst sevide alma ve uygulama gayreti içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın Devletimize ve bizlere güveni tamdır. Bu güven neticesinde bizler hemşehrilerimiz için tedbirlerimizi aldık. Uygulama noktasında denetimlerimizi İlçe Kaymakamımız ile birlikte yerinde inceledik. Özellikle esnaflarımız başta olmak üzere hemşerilerimizden temizlik ve Sosyal Mesafe konusunda dikkatli olmalarını rica ediyoruz. İnşallah gelecekte güzel günlere hep birlikte kavuşacağız." dedi.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı ilçeyi baştan başa gezerek esnaf ve vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardılar. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Yaptırmış, Mehmet Aksu, Aşkale, Aksu, Güncel
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