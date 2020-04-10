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Kaymakam ve Belediye başkanı görev başındaki polislere tatlı ikramında bulundu

Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu ve Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Polis Haftası münasebetiyle Bölge Trafik Polis Kontrol noktasında görev başındaki personeli ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.

10.04.2020 14:17 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:17
Kaymakam ve Belediye başkanı görev başındaki polislere tatlı ikramında bulundu
Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu ve Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Polis Haftası münasebetiyle Bölge Trafik Polis Kontrol noktasında görev başındaki personeli ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.

Türk Polis Teşkilatının 175. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli Atatürk Anıtın'da düzenlenen törende, yeni tip Korona Virüs (Covit-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat ederek çelenklerini sundular.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne yeni atanan İkbal Başkurt ve ilçe Emniyet Personeli sabah yapılan törende çelenk sunumunda Sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak merasimi gerçekleştirdiler.

İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu ve Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış Polis Haftası münasebetiyle Bölge Trafik Polis Kontrol noktasında görev başındaki personeli ziyaret ederek tatlı ikramında bulundular.

Kaymakam Aksu Telsizle ilçede görev yapan tüm emniyet mensuplarına kutlama konuşması yaptı.

Aksu telsizle verdiği mesajda "Halkımızın huzur ve güvenini temin etmede terörle mücadelede ve özellikle son dönemde salgın hastalıkla mücadelede önemli rol oynadığını düşündüğümüz tüm polislerimizin 10 Nisan polis günü ve haftasını kutluyorum ve hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ise günün anlamına uygun şu açıklamayı yaptı; "Ülkemizin şu zor günlerinde canlarını hiçe sayıp Ülkeyi terör belasından temizlemeye çalışan ve aynı zamanda Korona virüs salgını ile mücadele uğrunda canlarını hiçe sayan, güvenliğimizin huzurumuzun teminatı ve vatanımızın yılmaz yürekleri polis haftanız kutlu olsun. İyi ki varsınız." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Yaptırmış, Aşkale, Polis, Aksu, Güncel
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