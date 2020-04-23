Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Kaymakam ve belediye başkanı sokak sokak dolaşarak çocukların bayramını kutladı

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Adem Can ve Belediye Başkanı Şefik Ensari, sokak sokak dolaşarak çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:15
Kaymakam ve belediye başkanı sokak sokak dolaşarak çocukların bayramını kutladı
Van'ın Çaldıran Kaymakamı Adem Can ve Belediye Başkanı Şefik Ensari, sokak sokak dolaşarak çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kaymakam Adem Can, Belediye Başkanı Şefi Ensari, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, 6. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay Özkan Kantemir, Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez, süslenen araçlarla sokakları dolaşarak çocukların bayramını kutlayarak hediyeler verdi. 23 Nisan'a özel süslenen araç konvoyu ile birlikte mahalle aralarında dolaşarak ellerinde Türk bayrakları ile balkonlarında İstiklal Marşı okuyan çocukların bayramını megafonla kutlayan Kaymakam Can ve Belediye Başkanı Şefik Ensari, onlara çikolata ve çeşitli hediyeler verdi.

Açıklamalarda bulunan Kaymakam Adem Can, korona virüs salgınından dolayı bu sene TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı buruk kutladıklarını belirterek, "Biz 100. yılda çocuklarımızın bayramını evlerinde ve sokaklarında kutlayarak heyecanlarına ortak olmak istiyoruz. İnşallah gelecek yıllarda daha da güzel ortamlarda coşkulu bir şekilde hem bayramlarımızı hem de meclisimizin yıldönümünü kutlamayı ümit ediyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Şefik Ensari, 23 Nisan, Adem Can, Van, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
’Türkiye’nin Vuhan’ı oldu’ diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haberler
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan’da ortaya çıktı Haberler
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus’a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu Haberler
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor
İşte Youtube’a yüklenen ilk video! Üzerinden tam 15 yıl geçti Haberler
İşte Youtube'a yüklenen ilk video! Üzerinden tam 15 yıl geçti
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar’ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı Haberler
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı
Haberler››Güncel››Kaymakam ve belediye başkanı sokak sokak dolaşarak çocukların bayramını kutladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:54: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 93 artarak 5 bin... - Haber 12:53: KOCAELİ Polisi denetimlerde sosyal mesafeyi tutma aparatıyla koruyor - Haber 12:52: Kendini ağaca asarak intihar etti - Haber 12:52: Hindistan'da son 24 saatte 1680 Kovid-19 vakası görüldü - Haber 12:51: Karadeniz survivor hastanede bitti - Haber 12:09: Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı - Ekonomi 11:32: Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı - Haber 10:18: Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu - Haberler 09:33: Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak - Ekonomi 21:02: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu - Haber