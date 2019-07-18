Haberler» Güncel» Haber

Kaymakam ve Belediye Başkanından cemevi inşaatında inceleme

Salıpazarı Kaymakamı Meriç Dinçer ve Belediye Başkanı Halil Akgül, yapımı devam eden cemevi inşaatında incelemelerde bulundu.

18.07.2019 17:08 Kaymakam ve Belediye Başkanından cemevi inşaatında inceleme
Salıpazarı Kaymakamı Meriç Dinçer ve Belediye Başkanı Halil Akgül, yapımı devam eden cemevi inşaatında incelemelerde bulundu.
Avut Mahallesi'nde 2017 yılında 3 bin 634 metrekare alanda temeli atılan Avut Kültür Merkezi ve Cemevi inşaatını gezen Dinçer ve Akgül, mahalle muhtarı Hüseyin Gürkan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Dinçer, böyle bir tesisin tamamlanmasına katlı sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Akgül ise mahalle sakinlerinin talebi üzerine cemevi inşasına başlandığını belirterek, "Cemevinin yapılacağı arsanın hazine arazisi olduğu bilgisine ulaştık. Bu sebeple İl Defterdarlığından arazinin Salıpazarı Belediyesine tahsisini gerçekleştirdik." dedi.
Kaba inşaatı biten cemevinin tamamlanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunacaklarını aktaran Akgül, her türlü desteği vereceklerini kaydetti.
Gürkan da Akgül ve hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür ederek, ekonomik nedenlerle inşaatın yavaş ilerlediğini kaydetti.
Kaynak: AA
Halil Akgül, Salıpazarı, Meriç, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:22   Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
20:22   Elazığ'da bin 500 dönümlük alanda anız yangını
20:22   "Kapalı devre sistemlerde alabalık yetiştiriciliği" eğitimi
20:21   ABD Başkanı Donald Trump, (S-400'ler bağlamında) Türkiye'ye şu anda yaptırım arayışında olmadığını...
20:19   Pence'ten Suudi Arabistan'a "Raif Bedevi'yi serbest bırak" çağrısı
20:18   Amasya'da uyuşturucu operasyonu
20:17   Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotta yangın çıktı (3)