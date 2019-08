Kaymakam veda yemeğinde duygu dolu anlar yaşadı

Kaymakam veda yemeğinde duygu dolu anlar yaşadıPersonele seslenen Kaymakam Murat Girgin: "En çok kahrımızı onlar çekti"KIRŞEHİR - Kırşehir 'in Kaman Kaymakamlığı'ndan Sinop Vali Yardımcılığına atanan Murat Girgin, personeli ve ilçe halkının katıldığı veda yemeğinde 'En çok kahrımızı onlar çekti' dedi ve duygu dolu an yaşadı. Kaymakamlıktan vali yardımcılığı görevine atanan Murat Girgin onuruna Kaman ilçesinde veda yemeği verildi. Yemeğe Belediye Başkanı Necati Çolak, Kurancılı Belde Belediye Başkanı Adem Bıçakçı, ilçe protokolü ve ilçe halkı katılım gösterdi. Kaymakam Girgin'in yaptığı veda konuşmasının sonunda mesai arkadaşlarını ve çalışma düzenlerini anlatırken duygu dolu anlar yaşadı. Kelimeler boğazında düğümlenen Kaymakam Girgin, 'En çok kahrımızı onlar çekti' dedikten sonra kürsüden uzaklaştı. CHP Kaman ilçe başkanı Nafi Erbaşı ise duygulanan Kaymakamı sarılarak teselli etti.İlçe Kaymakamı Murat Girgin'in ise ilçe halkına veda konuşması şöyle;"3 yıl Kaman ilçesinde görev yaptım. Bu süre içerisinde mesai arkadaşlarım ve ilçe halkından büyük destek gördüm. Görevim içerisinde bir şeyler yapmaya çalıştık. Görev yerlerimiz geçici. Bundan sonraki görev yerim olan Sinop'ta sizleri her zaman beklerim. Bir kardeşiniz olduğunu unutmayım. Bir de çok stresli ve yoğun zamanlarımızda çok yakın çalıştığımız yazı işleri, vakıf ve özellikle özel idare personelimize en çok kahrımızı onlar çekti. Yani en yakınımızda onlar olduğu için en çok da kahrımızı onlar çekti. 3 yıl bana katlandıkları için hepsine çok teşekkür ediyorum."Kaymakam Girgin'in konuşması sonrası ilçe Belediye Başkanı Necati Çolak, hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek hizmet plaketi sundu.