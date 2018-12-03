Kaymakam Vekili Demirayak, Engellileri Ziyaret Etti

03 Aralık 2018 Pazartesi 18:25



03 Aralık 2018 Pazartesi 18:25

Hayrabolu Kaymakam Vekili İsmail Altan Demirayak, Hayrabolu Engelsiz Yaşam Derneğini ziyaret etti.Demirayak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Hayrabolu Engelsiz Yaşam Derneğini ziyaret ederek, Dernek Başkanı Erdem Özcan'dan dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.Ziyaretinde yaptığı konuşmada, engelli vatandaşlara karşı herkesin sorumluluğu olduğunu, yöneticiler olarak engellilerin ekonomik ve sosyal hayatta daha çok yer alabilmeleri için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Demirayak, "Toplum olarak engelliliğin oluşmadan önlenmesi için daha fazla duyarlı davranılması gerekir. Engellilerimizin sorunları bizim sorunumuzdur. Bu konuda elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimizin sorunlarına çözüm üretmeye ve ihtiyaçlarının giderilmesi için gayret göstereceğiz." dedi.