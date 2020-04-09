Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kaymakam Vekili paylaştı: Anlayın artık, şakası yok

ZONGULDAK'ın Devrek İlçe Kaymakam Vekili Ümit Altay, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınından ölen bir kişinin toprağa verilme anının fotoğrafını paylaştı.

09.04.2020 19:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:54
Kaymakam Vekili paylaştı: Anlayın artık, şakası yok

ZONGULDAK'ın Devrek İlçe Kaymakam Vekili Ümit Altay , sosyal medya hesabından koronavirüs salgınından ölen bir kişinin toprağa verilme anının fotoğrafını paylaştı. Altay, "Anlayın artık. Şakası yok" açıklamasında bulundu.

Kent merkezine 58 kilometre uzaklıktaki 57 bin nüfuslu Devrek ilçesinde, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor. İl ve ilçe sınırında polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürürken, ilçe merkezinde ise halkın sokağa çıkmaması yönünde çalışmalar yapılıyor. Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay, sosyal medya hesabından koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren bir kişinin toprağa verilme anının fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa, "Anlayın artık, şakası yok" yazan kaymakam Altay, halkın alınan tedbirlere uymasını istedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Devrek, Altay, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
’İlk kez açıklıyorum’ diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi Haberler
"İlk kez açıklıyorum" diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson’dan güzel haber geldi Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson'dan güzel haber geldi
Haberler ›› Güncel ››Kaymakam Vekili paylaştı: Anlayın artık, şakası yok - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:31: İşmerkezinin çatı katında insan kafatası bulundu - Haber 21:30: ABD Alaska'da Rus uçaklarına önleme yaptı - Haber 21:27: Dışişleri'nden Yemen'deki ateşkesle ilgili açıklama - Haber 21:27: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci yılını kutladı - Haber 21:25: Bakan Kurum, Elazığ ve Malatya'da devam eden projeleri inceledi - Haber 21:24: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı - Haber 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler