19.06.2019 14:20
Haberler» Güncel» Haber

Kaymakam Vekili Şenay'dan Kur'an kursuna ziyaret

Kaymakam Vekili Şenay

Kavak Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay, Kavak Müftülüğü Yaşar Doğu Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu hizmet binasını ziyaret etti.

Kavak Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay, Kavak Müftülüğü Yaşar Doğu Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu hizmet binasını ziyaret etti.
Hizmet binasının büro, mutfak ve pansiyon bölümlerini gezerek incelemelerde bulunan Şenay, daha sonra kursiyerlerle bir araya geldi.
Hafızlık dersi gören öğrencilerden sorun ve taleplerini dinleyen Şenay, kursiyerlerden kursta öğrendiklerini yaşantılarında da uygulamalarını istedi.
Şenay, kursa katılan 40 öğrenciye doğum yeri Çorum'a götürerek tarihi ve doğal güzellikleri gezdireceği sözünü verdi.
Ziyarette İlçe Müftüsü Nuh Arslan ve Müftülük Şefi Eyüp Uyar da bulundu.
Kaynak: AA
Yaşar Doğu, İbrahim Engin, Kavak, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:51 İlik beklerken ölen Tuğçe anısına okuluna çeşme
14:51 BAKAN SOYLU VE PAKDEMİRLİ SEL BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU(DETAY GÖRÜNTÜ)
14:51 Yaban keçisini özel güvenlik görevlileri kurtardı
14:50 Bakan Ersoy, "Müze Kart'ın İstanbul Belediyesi'ne ait müzelerde de geçerli olmasını sağlayacağız"
14:50 Batman'da telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
14:50 Bakan Kurum sözünü tuttu, Başakşehir'de imar iletişim ofisi açıldı
14:50 "BAE'nin Sokotra Adası'ndaki varlığı tam anlamıyla bir işgal"