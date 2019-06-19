Kaymakam Vekili Şenay'dan Kur'an kursuna ziyaret

Kavak
Kaymakam Vekili İbrahim Engin
Şenay, Kavak
Müftülüğü Yaşar Doğu
Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu hizmet binasını ziyaret etti.
Hizmet binasının büro, mutfak ve pansiyon bölümlerini gezerek incelemelerde bulunan Şenay, daha sonra kursiyerlerle bir araya geldi.
Hafızlık dersi gören öğrencilerden sorun ve taleplerini dinleyen Şenay, kursiyerlerden kursta öğrendiklerini yaşantılarında da uygulamalarını istedi.
Şenay, kursa katılan 40 öğrenciye doğum yeri Çorum
'a götürerek tarihi ve doğal güzellikleri gezdireceği sözünü verdi.
Ziyarette İlçe Müftüsü Nuh Arslan ve Müftülük
Şefi Eyüp
Uyar da bulundu.